Il Brescia sogna in grande. Dopo la promozione in Serie A conquistata nella scorsa stagione, il club lombardo è pronto a trattenere Sandro Tonali nel proprio centrocampo e a esaltarsi sul mercato, con qualche grande colpo per puntare a una tranquilla salvezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa si chiama Giangiacomo Magnani. L'affare con il Sassuolo è in chiusura, sulla base del prestito secco, su un calciatore per il quale la Juventus vanta una clausola di riacquisto. I bianconeri hanno dato il loro via libera all'operazione.