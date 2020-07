La Juventus ha presentato sul proprio sito ufficiale delle statistiche utili per l'avvicinamento alla gara di stasera contro la Lazio. Eccole riportate qui di seguito:

DAL 2001... L’ultimo successo della Lazio in Serie A contro la Juventus nel girone di ritorno risale al marzo 2001 (doppiette di Nedved e Crespo); da allora 12 successi bianconeri e cinque pareggi.



CINQUE SU SETTE La Juventus ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio, parziale in cui ha ottenuto ben cinque successi (1N, 1P).



75 A TORINO Juventus e Lazio si sono affrontate 75 volte in Serie A in casa dei primi, con un bilancio di 48 vittorie casalinghe, 18 pareggi e 9 successi esterni.



ALLIANZ ANCORA INVIOLATO La Juventus è l’unica squadra dei top-5 campionati europei ancora imbattuta in casa in questa stagione considerando tutte le competizioni: in 22 gare 19 successi bianconeri e tre pareggi.



2 GOL SEGNATI IN CASA DA... La Juventus ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime 10 partite interne di campionato, nel XXI secolo solo due volte ha registrato una striscia più lunga in gare casalinghe in Serie A: 12 match sia nel novembre 2003 che nel dicembre 2016.



...E A SEGNO DA 37 GARE Più in generale i bianconeri vanno a segno da ben 37 gare casalinghe di campionato, non fanno meglio in Serie A allo Stadium da novembre 2017 (45 in quel caso).



CHE RUOLINO LA LAZIO IN TRASFERTA! La Lazio ha già vinto nove trasferte in questo campionato, solo nel 2017/18 i biancocelesti hanno ottenuto più successi fuori casa (12) in una singola stagione nella loro storia in Serie A.



POCHI GOL DALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO Dalla ripresa del campionato dopo la sosta, solo SPAL, Cagliari e Lecce hanno segnato meno della Lazio (otto gol) in Serie A; prima della pausa forzata, solo l’Atalanta (70) aveva messo a referto più reti della Lazio (60).



ATTENZIONE AL PRIMO QUARTO D'ORA La Lazio è la squadra che ha segnato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (nove), subito dietro troviamo la Juventus (sette).



DUE DIFESE, DUE TEMPI Sfida tra la squadra che ha subito meno gol nel primo tempo (Juventus, 11) e la miglior difesa nella seconda frazione di gioco (Lazio, 13) di questa Serie A.