Tecnica, qualità, intelligenza e... centimetri. Il calcio ai massimi livelli d'Europa e del mondo sta diventando con il passare degli anni sempre più atletico, fisico, in ogni zona del campo. Non solo i due centrali di difesa, ma anche centrocampisti, esterni d'attacco e punte con il tempo si stanno specializzando e stanno lavorando per essere sempre più competitivi anche come struttura fisica. Alla Juve gli esempi sono diversi, da Bentancur a Bernardeschi, da Emre Can a Kean, tra gli "ultimi" arrivati, ma anche Chiellini, Bonucci, Alex Sandro e Mandzukic. Altezza e peso che, uniti alla qualità, fanno la differenza. KOLOSSAL - Ma la Juve sembra non volersi fermare, anzi. I nuovi "acquisti" - non ancora ufficiali, ma ben avviati - vanno infatti in questa direzione. Rabiot e De Ligt vanno a rinforzare quel blocco bianconero che vanta almeno 185 cm di altezza, rispettivamente con 188 e 189 cm. Chi sono? Eccoli tutti: Bentancur 187cm, Bernardeschi 185cm, Chiellini 187cm, Ronaldo 187cm, Rugani 190cm, Szczesny 196cm. Un calcio europeo per una Juve che cercherà di fare la differenza proprio lì.