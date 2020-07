La Juve perde 4-2 con il Milan e non sfrutta il passo falso della Lazio, battuta 2-1 dal Lecce. I bianconeri restano dunque in vetta alla classifica di Serie A, a +7 sui biancocelesti di Inzaghi. L'Inter di Conte, distante 11 punti dai bianconeri, sarà impegnata giovedì sera a Verona.



LA CLASSIFICA

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo i primi due anticipi della 31esima giornata. Con l'asterisco le squadre che hanno una partita in più: tra queste l'Inter di Antonio Conte, impegnata giovedì contro il Verona al Bentagodi.



Juventus 75*

Lazio 68*

Inter 64

Atalanta 63

Milan 49*

Roma 48

Napoli 48

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari 39

Parma 39

Fiorentina 34

Udinese 32

Sampdoria 32

Torino 31

Lecce 28*

Genoa 27

Brescia 21

Spal 19



