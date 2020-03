Lunedì nero per la Juventus, almeno per quel che riguarda i risultati in Borsa. Perché per quanto i bianconeri possano essere ancora presi dai festeggiamenti per il successo contro l'Inter, 2 a 0 ieri sera allo Stadium, ci sono anche da fare i conti con i numeri inquietanti dell'ultimo mese a Piazza Affari. Un calo tendente, a prescindere dallo stato di allerta, che però con esso ha cominciato a toccare cifre catastrofiche. Il titolo, all'apertura di oggi, era già a 0,70 centesimi per azione, -0,11 rispetto all'ultima chiusura dei mercati venerdì (-13,55%). La vittoria nel derby d'Italia non è servita a risollevare le sorti azionarie della squadra, con gli spalti vuoti dell'Allianz Stadium che hanno inciso più che la perla di Paulo Dybala. Così, durante la giornata il titolo ha oscillato tra gli 0,742 di valore massimo e lo 0,6752 di minimo.



La tendenza di un mese, quindi, non viene invertita nemmeno all'alba di questa nuova settimana che rischia di essere sanguinosa quanto la precedente. Non a caso, la Juve è retrocessa in "serie B", uscendo dal pacchetto​ FTSE MIB visto il vertiginoso calo. Le perdite, nell'ultimo mese, sono del 38,76%.