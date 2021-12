. Ci sono sette squadre che calciano meno della Juventus, ma segnano quanto o più dei bianconeri. Wyscout ha analizzato il rendimento offensivo della Juventus per capire la causa dietro allo scarso numero dei gol fatti: la squadra bianconera ha un grosso problema di finalizzazione. Allegri aveva già dichiarato: "Facciamo un gol ogni cinque occasioni: è poco". E aveva ragione lui. Magari non lo fa in modo spettacolare - scrive Tuttosport - ma la Juventus crea un numero di tiri in linea con le quattro squadre che la precedono in classifica e con quelle che la seguono di poco ed è anche in linea con le rivali per la qualità dei tiri.Ci sono 5 squadre - Lazio, Verona, Fiorentina, Sassuolo ed Empoli - che hanno segnato di più pur tirando di meno, mentre Bologna e Samp tirando meno hanno fatto gli stessi gol. La Juventus calcia meno di Inter (15.5) e Napoli (14.1), ma poco meno di Atalanta (13,2) e Milan (13,1), ma la differenza nei gol segnati è abissale... l'Inter è a +22, il Milan a +13, l'Atalanta a +11 e il Napoli a +8. Un altro dato è la distanza dalla porta al momento dello scoccare del tiro:un metro e mezzo più indietro rispetto all’Inter, quaranta centimetri più indietro dell’Atalanta, ma 80 centimetri più avanti del Napoli e un metro e 30 più avanti rispetto al Milan. L'ultimo dato è quello sugliche indicano la probabilità che un tiro sia gol. Tredici formazioni su 20, si legge, hanno infatti segnato più di quanto avrebbero “dovuto” e tra le prime 10 soltanto Juventus, Roma e Fiorentina hanno fatto peggio.