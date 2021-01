Correre tanto o correre bene? La Juventus in questa prima parte di stagione sta provando a correre e mettere in pratica i dettami moderni del calcio di Pirlo, ma non sempre lo fa in modo armonico e coi giusti movimenti senza palla. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola sono riportati diversi dati sulle distanze medie percorse dai bianconeri. Nel complesso, la Juve è nona in Serie A per chilometri medi percorsi a partita: 108,916 (l'Inter è quella che corre di più: 112,214 km di media).



I SINGOLI - Ecco alcuni dati sui giocatori juventini, a partire dal leader della classifica Rodrigo Bentancur!



Bentancur 10,56 km medi a gara

Cuadrado 10,004

Morata 9,841

Alex Sandro 9,728

Danilo 9,721

Rabiot 9,702

Frabotta 9,591

Arthur 9,547

Chiesa 9,416

Dybala 9,266

Ronaldo 9,177

Ramsey 9,098

McKennie 9,065

Kulusevski 8,747