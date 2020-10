La vera sorpresa che emerge dalle convocazioni di Andrea Pirlo per Juventus-Barcellona di stasera è il difensore Alessandro Pio Riccio, classe 2002, attuale capitano della formazione Primavera. Il ragazzo non era mai stato chiamato con la prima squadra fino ad ora, e ha saltato anche il passaggio in Under 23 (solo un'apparizione in panchina per lui): aggregarsi ai "grandi" per un match di Champions di questa importanza è un'emozione fortissima che anche la sua fidanzata, Chiara D’Onofrio, poco fa ha sottolineato in una Instagram story. "Fiera di te, ti amo" scrive la ragazza, napoletana come Alessandro; i due fanno coppia da poco più di un anno.



