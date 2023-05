. Una parola che negli ultimi mesi è risuonata più volte dalle parti della, a volte urlata a pieni polmoni, altre scritta sui social o "incisa" sulla coreografia dell'Allianz Stadium. Ciò che contava, ad ogni modo, è sempre stato il concetto che racchiudeva, quasi- ma di fatto una necessità - a restare compatti,, in quello che si è rivelato essere uno dei momenti più difficili della storia recente, e peraltro per motivazioni non esclusivamente legate al campo. Ed è proprio lì, dagli ostacoli e dalle difficoltà di una stagione tormentata, che la Juve ha saputo ritrovare quellache in certe fasi sembrava essere persa per sempre tra prestazioni altalenanti, blackout improvvisi e cali vertiginosi.- In questo senso le tre sconfitte e il pareggio consecutivi in campionato avevano lasciato una brutta sensazione al popolo bianconero. Nella sfida di mercoledì contro il- come riflette anche La Gazzetta dello Sport - la Juve è però tornata a dare segnali importanti, segnali di un, al di là delle difficoltà: lo raccontano, a prescindere dal risultato, tanti piccoli momenti come la corsa di Leandroverso Pauldopo la sua prima rete in bianconero, il super abbraccio di Federicoe Federicoa Dusan, dopo un digiuno dal gol che sembrava non finire mai, ma anche i messaggi di incoraggiamento a Mattiadopo il brutto infortunio e le parole da leader di, in vista dell'ultima parte di stagione. La Juve, insomma, è un gruppo vero, con lo spirito giusto. E questa, per il rush finale, non può che essere una buona notizia.