Un passo in avanti è stato compiuto, e a dirlo è un mero fatto: la Juve ha raggiunto il primo obiettivo stagionale essendo già agli ottavi di. Ci è arrivata prima di tanti, per ora anche prima di tutti. E il sorriso di Allegri si è allargato così tanto da rompere il ritiro in cui aveva incatenato la Juventus e i soliti problemi: i ragazzi evidentemente gli hanno dato risposte più che soddisfacenti (tranne in quei 5 minuti finali) e allora è uscito dal ruolo di guardiano e ha vestito i panni del padre saggio.Comunque, tre punti. Altri tre punti. E ancora in Champions, dove il percorso è stato netto e nettamente in pari con le aspettative. O forse un filo superiore. In ogni caso, il momento era talmente complicato da dover necessariamente raccontare una storia., di sicuro con nuove indicazioni per riprendere la corsa in campionato. Ecco: è venuta fuori con la testa giusta, con la mentalità di un gruppo che si è compattato e che non sembra diviso. O almeno non come lo raccontano.Una frase chiave l'ha lanciata Bernardeschi, parlando di una dimostrazione di forza come una dimostrazione di attributi. "Far uscire gli uomini che siamo", il virgolettato dell'esterno. Che sia Real o Barcellona, che sia Sassuolo o Verona, la Juve al primo posto ha messo per una notte se stessa, e non ha fatto calcoli se non quelli utili a portare a casa una vittoria. Ma se la strada tracciata sinora da Allegri è quella del sacrificio, quanto imposto e mostrato con lo Zenit dal gruppo parla anche di gol, occasioni, gioco frizzante anche se non esattamente pulito. Dunque, a quale versione credere?La Juve è ancora, un'altalena di risultati e di gioco. Con la Fiorentina, però, si giocherà senza alibi e presunzioni di sorta. E forse è già un bel passo in avanti.