Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo hanno fatto il giro del web di fede juventina con la foto che li ritrae sorridenti ed esultanti tenendo insieme in mano il trofeo della Serie A. Stamattina il profilo Twitter ufficiale della Juventus ha postato questa stessa foto, con l'emoji del supereroe e quella del fuoco. E il solito hashtag #Stron9er. Il tweet ha raggiunto in un paio d'ore i 3000 Like e i 250 retweet/commenti. E voi, sapete quanti trofei hanno vinto questi due fuoriclasse? E secondo voi quanti ne vinceranno ancora?