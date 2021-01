3









Quindici giorni per prendere un attaccante. I dirigenti della Juventus sono al lavoro per regalare un quarto attaccante ad Andrea Pirlo, con caratteristiche diverse da quelle di Ronaldo, Dybala e Morata. Secondo quanto riporta Calciomercato.com i bianconeri hanno fatto un nuovo tentativo per Olivier Giroud, che però ha cambiato la sua posizione al Chelsea rispetto a qualche mese fa: ora l'attaccante francese sta trovando continuità e gol, il Blues non vogliono più darlo via e il giocatore non ha intenzione di lasciare Londra. L'altra pista è quella che porta a Genova, sponda rossoblù: nel mirino c'è Gianluca Scamacca, classe '99 e di proprietà del Sassuolo; operazione complicata sia per trovare un accordo sulla formula che sulle cifre.



LA TRATTATIVA - Si tratta sulla base di un prestito fino a giugno 2021 o 2022, al termine del quale la Juve vorrebbe inserire il diritto di riscatto ma i neroverdi spingono per l'obbligo. Manca l'accordo anche sull'eventuale contropartita da inserire nell'affare - valutata circa 10 milioni - col Sassuolo che ha chiesto Dragusin e la Juve che non vuole darlo. La valutazione di Scamacca si aggira intorno ai 22 milioni di euro, e dopo la partita con l'Inter di domenica e il Napoli di Supercoppa potrebbero arrivare nuovi sviluppi. PISTA PELLE' - Perde quota il profilo di Graziano Pellè, svincolato dopo l'avventura cinese allo Shandong Luneng ma sempre più lontano dai radar bianconeri: la Juventus, eventualmente, offrirebbe un contratto di sei mesi fino a giugno, ma l'attaccante vorrebbe almeno un anno e mezzo di contratto. Difficile trovare l'accordo in questi termini. Paratici non ha intenzione di fare un passo indietro e non si smuove dalle sue idee, la Juventus cerca un quarto attaccante ma senza fretta. In questo momento sono vietate pazzie sul mercato.