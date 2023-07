L'esclusione dalla Conference League ha dato una ridimensionata al mercato della Juve, che ora ha la certezza di dover giocare solamente due competizioni nella prossima stagione. Questo, ovviamente, non richiede delle grandi manovre in entrata, soprattutto perchè non sarà necessario avere una rosa molto ampia, ma bisogna comunque risolvere diverse situazioni contrattuali, Zakaria e Mckennie su tutte. Ma c'è anche il tema legato a Frankda risolvere e questo, potrebbe portare via del tempo prezioso.- A dire il vero, la Juve avrebbedalla scorsa settimana, con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento di determinati obbiettivi. Resta però, affascinato dalla Premier e con il Tottenham sempre in agguato.- Ecco perchè, dovrà essere bravoa cercare di far cambiare idea a Kessie e a tutto il suo entourage, contando sul fatto di avere in mano delle basi solide per arrivare alla fumata bianca di questa operazione e convincere in maniera definitiva l'ex centrocampista del Milan a sposare il progetto Juve.