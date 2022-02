Il mercato invernale ha visto chiaramente la Juve dominare in modo quasi indisturbato, aggiudicandosi i cartellini di Dennis Zakaria e di Dusan Vlahovic, oltre a quello del baby Federico Gatti che, resterà al Frosinone fino al termine della stagione. Questo però non basta alla dirigenza della Continassa che, sta continuando a lavorare su altri obiettivi in vista della sessione estiva. Uno dei nomi che sembra essere ancora in orbita è quello dell'esterno del Barcellona Ousmane Dembelè, in uscita dal club catalano con il quale è arrivato a giocare praticamente da separato in casa. L'ex Dortmund si libererà infatti a costo zero dopo aver declinato tutte le offerte rinvenute a gennaio e questo faciliterebbe e non poco l'evolversi della trattativa.