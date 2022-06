Una delle situazioni da definire in casa Juve, è quella legata al futuro di Moise Kean. L'attaccante ex Psg fu acquistato nella passata estate per sopperire, solo numericamente, alla partenza di Cristiano Ronaldo. Dopo 365 giorni però il classe 2000 non ha affatto convinto ne Massimiliano Allegri, ne tantomento la dirigenza della Continassa, la quale starebbe facendo carte false pur di liberarsene. La situazione attuale obbliga Madama a riscattare il cartellino del giocatore dall'Eeverton per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, in modo da poterlo rivendere liberamente in futuro.