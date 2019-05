di Nicola Balice

In difesa arriverà (almeno) un top. Su questo non ci sono dubbi, da mesi in casa Juve non si fa altro che definire l'acquisto principale per la difesa come un centrale di primo livello sul panorama internazionale, mentre si bloccano Demiral e Romero. Con tanti obiettivi, più o meno costosi, più o meno complicati. E un sogno. Forse proibito. Forse impossibile. Ma che Fabio Paratici e Pavel Nedved vorrebbero tanto provare a trasformare in realtà: Kalidou Koulibaly. È così da mesi, il fatto che il prossimo allenatore potrebbe essere anche Maurizio Sarri non ha cambiato i piani della Juve. Ma magari potrà fornire una bella sponda per provare a convincere il calciatore del Napoli, in un contesto da trattativa che definire complessa è perfino riduttivo.



LA SITUAZIONE – I contatti con l'entourage del giocatore sono attivi da tempo. Il ruolo di simbolo e leader assoluto del Napoli ha sempre reso l'operazione complicata, il trattamento riservato a Gonzalo Higuain dopo il clamoroso passaggio in bianconero non è di sicuro passato inosservato. Proprio l'attaccamento alla maglia e alla piazza di Koulibaly, rappresentano il primo grosso ostacolo, ma il continuo pressing bianconero potrebbe far vacillare il giocatore, a sua volta nel mirino anche del Real Madrid. In questo senso però l'idea di poter tornare ad abbracciare Sarri, potrebbe fare la differenza. Si spinge per provare ad avere il sì del giocatore dunque. Solo dopo potrà cominciare la trattativa con il Napoli, che si preannuncerebbe decisamente più complicata anche di quella che ha poi portato Cristiano Ronaldo alla Juve. Zero sconti, zero aperture, almeno per ora. Almeno fino a quando non sarà lo stesso Koulibaly a chiedere prima la cessione e poi la cessione alla Juve ad Aurelio De Laurentiis. Insomma, è questa la pista più difficile in assoluto per la Juve a proposito del difensore centrale su cui fondare la retroguardia del futuro. Non a caso per ora si parla di sogno. Ma dalle parti della Continassa spesso i sogni si trasformano in obiettivi, a volte in realtà.