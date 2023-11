Il nome di Thuram è destinato a fare rumore nell'ambiente bianconero e il riferimento non va al gol di Lautaro con assist di Marcos, ma a quelle che saranno le sorti di suo fratello Khephren. I bianconeri sono sulle sue tracce da tempo, sul quale però è forte anche la concorrenza dell'Inter, che vorrebbe proporre la coppia di fratelli nella rosa di Inzaghi. La richiesta del Nizza è di circa 50 milioni, elevata ma non impossibile, con i bianconeri che optano per un pagamento dilazionato.