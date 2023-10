Dopo che la squalifica di Pogba è diventata ufficiale, i dirigenti della Continassa hanno attivato i loro canali per iniziare ad operare sul mercato e cercare di rimpiazzare il francese. Uno dei nomi che più fa gola è quello di Khephren Thuram, ora in forza al Nizza che però chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire. Cifra altissima per le casse bianconere, ma che non proibiscono alla Juve di continuare a provarci.