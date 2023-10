In casa Juve non c’è pace, dato che dopo il caso che ha coinvolto Pogba, ora è toccato a Nicolò Fagioli finire sotto i riflettori, questa volta per un caso di calcioscommesse. Situazione che costringerà la Juve a lavorare intensamente sul mercato nella finestra di gennaio, con il nome di Marcos Thuram che resta una delle priorità dei bianconeri. Giuntoli e Manna osservano la situazione per capire i reali margini della trattativa, nonostante i 50 milioni richiesti dal Nizza.