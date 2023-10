Pochi istanti fa è arrivata la notizia sulla squalifica di Nicolò Fagioli, che sembrerà essere di circa 7 mesi. Si tratterebbe di un gran sconto della pena, ma allo stesso tempo anche di una stagione finita con largo anticipo. Proprio per questo, ora la Juve dovrà trovare una soluzione per sopperire alla sua assenza da quello che offrirà il mercato, senza contare anche la squalifica di Paul Pogba. Uno dei nomi che più piace a centrocampo è quello di Kephpren Thuram, in forza al Nizza. Ci sono diversi ostacoli da superare però e sono rappresentati dalla forte concorrenza delle big, ma, soprattutto, dall'elevata richiesta di 50 milioni da parte del club francese.