Con la stagione che sta ormai per chiudere i battenti, nel quartier generale della Continassa l'imperativo ora è quello di intervenire sul mercato nel miglior modo possibile. Le difficoltà mostrate quest'anno infatti, fanno presagire che ci sarà una sorta di rivoluzione in casa Juve, con molti nomi che sono pronti a fare le valigie e altri invece, che sono pronti a sbarcare all'ombra della Mole.



PERISIC COME DYBALA - In particolare, bisognerà capire come e da chi verrà rimpiazzato Paulo Dybala. L'attaccante argentino non sarà più un calciatore della Juve e su di lui si sono mossi già da tempo diversi club, tra cui l'Inter di Marotta. Al momento non c'è nulla di concreto ma la possibilità che questo possa avvenire non è da escludere. Così come non è da escludere un approdo di Ivan Perisic in bianconero, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal croato al termine della Coppa Italia vinta proprio contro Madama. Parole che hanno generato un'aria tesissima tra la dirigenza nerazzurra e il vice Campione del Mondo, il quale andrà in scadenza proprio a giugno e che potrebbe percorrere il percorso inverso della Joya. In società starebbero infatti pianificando un'offerta da formulare al suo entourage e la sensazione è che i bianconeri ci proveranno in ogni modo possibile.



SIRENE INGLESI - Nel prepartita della sfida contro il Cagliari però, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha ribadito a chiare lettere che la volontà della società è quella di proseguire i rapporti con Perisic che però, stando a quanto riportato anche dalla versione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe intenzionato a rifiutare la cifra di 4,5 milioni di euro recapitatagli per il rinnovo del contratto. Tra le volontà dell'esterno c'è anche la Premier, con il Chelsea che avrebbe già fatto un sondaggio e che sarebbe una soluzione gradita dall'ex Bayern.