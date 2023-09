Il caso Pogba ha gettato nuovamente la Juve nello sconforto, nonostante i risultati in campo continuano a parlare chiaro e a regalare soddisfazioni all'intero ambiente. Proprio in virtù della situazione legata al francese, infatti, i bianconeri devono continuare a monitorare i vari profili per sostituire l'ex United. Uno dei nomi che piace alla coppia Giuntoli-Manna è quello del centrocampista dell'Arsenal Thomas Partey, da diverse settimane nei radar dei bianconeri.