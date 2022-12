La Juve è sempre alla costante ricerca di un terzino da acquistare nella sessione di gennaio, soprattutto in vista di quella che sembra l'ormai certa partenza di Juan Cuadrado al termine della stagione. Uno dei profili che piace è sempre quello di Rick Karsdorp, sul quale però la Roma ha calato una barriera che al momento non consente di trattare. I giallorossi vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo, al contrario di Madama che vorrebbe prelevarlo in prestito fino a giugno. La pista che porta all'olandese però resta aperta e non è da escludere che le parti possano sentirsi nei prossimi giorni.