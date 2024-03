Mentre i giocatori bianconeri sono impegnati con le rispettive nazionali, dalle parti della Continassa si continua a lavorare intensamente sul mercato. I nomi che piacciono a Giuntoli e Manna sono tanti e in queste ore sta ritornando di moda anche il profilo di Amrabat. Il giocatore ora in forza al Manchester United sembra destinato a fare ritorno alla Fiorentina al termine della stagione ed è proprio in quest’ottica che sta ragionando la Vecchia Signora, che stando a quanto riportato da La Nazione, non sembra aver mollato la presa.