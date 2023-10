La Juve rimane più attiva che mai sul mercato, soprattutto dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli che hanno notevolmente indebolito il centrocampo della Vecchia Signora. Uno dei nomi che resta sempre in orbita è quello di Jadon Sancho, che sembra in uscita dal Manchester United e che la Juve vorrebbe portare all'ombra della Mole. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, l'idea di Giuntoli sarebbe quella di prelevarlo in prestito nella finestra del mercato invernale.