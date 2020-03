Secondo quanto riferito da Tuttosport la Juve per rinforzare il reparto d'attacco continua a pensare a Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City. I Citizens sono interessati anche a Harry Kane, punta del Tottenham. Qualora dovessero affondare il colpo per il centravanti inglese, potrebbero poi dare il via libera per la cessione di Gabriel Jesus. Nella prossima finestra di mercato estiva la Juve potrebbe far partire Gonzalo Higuain, la cui permanenza è in dubbio. Meno incerta invece quella di Paulo Dybala: l'argentino dovrebbe infatti restare ancora in bianconero.