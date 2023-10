In casa Juve filtra grandissimo entusiasmo per la vittoria ottenuta ieri sera ad un secondo dallo scadere del match, con i bianconeri che ora ritrovano il primo posto in classifica e sperano di restarci a lungo. Per farlo però, avranno bisogno anche di alcuni innesti dal mercato, soprattutto considerando quelle che saranno le lunghe assenze di Fagioli e Pogba. Proprio per questo, dalle parti della Continassa si stanno studiando diversi profili per rinforzare il centrocampo di Allegri e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dubbio della dirigenza sta tra Rodrigo De Paul e il giocatore del Tottenham Hojbjerg.