Grazie alla vittoria ottenuta ieri sera dalla Roma in Conference League è cambiata la graduatoria delle squadre per quanto riguarda il ranking UEFA. La squadra di Mourinho ha infatti scalato posizioni piazzandosi all'undicesimo posto, divenendo di fatto la seconda italiana. Prima troviamo solo la Juve che, occupa l'ottava posizione in una classifica che vede primeggiare il Bayern Monaco e con le due inglesi City e Liverpool a chiudere il podio. Di seguito tutte le prime 20, con le annesse posizioni delle italiane.



1. Bayern 138.000

2. Liverpool 134.000

3. Manchester City 134.000

4. Chelsea 123.000

5. Real Madrid 122.000

6. Barcellona 114.000

7. Paris Saint-Germain 112.000

8. Juventus 107.000

9. Atlético Madrid 105.000

10. Manchester United 105.000

11. Roma 98.000

12. Siviglia 91.000

13. Lipsia 83.000

14. Tottenham 83.000

15. Ajax 82.500

16. Porto 80.000

17. Arsenal 80.000

18. Villarreal 78.000

19. Borussia Dortmund 78.000

20. Lione 75.000

23. Inter 67.000

24. Atalanta 66.500

25. Napoli 66.000

31. Lazio 53.000

45. Milan 38.000