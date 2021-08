Solo due volte, nell'era della Serie A a tre punti, la Juventus aveva concesso due gol alla prima di campionato. In quei casi, però, il risultato finale era stato diverso, come racconta Opta:"2 - La #Juventus ha subito almeno 2 gol alla prima partita stagionale di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, ma aveva vinto le prime due contro Perugia (1998) e Chievo (2018). Bloccata. #UdineseJuve".