Con le quattro reti rifiliate all'Udinese nella serata di ieri, siglate da Dybala, Higuain e Douglas Costa, la Juve ha confermato una tradizione stagionale che la vede sempre in rete. Come riferito dal sito ufficiale dei bianconeri, infatti, la Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 24 gare disputate in tutte le competizioni: 49 reti, oltre due di media a match.