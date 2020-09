1









La Juventus annuncia di aver firmato due importanti accordi. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club:



Juventus è la prima società calcistica italiana e la 150° firmataria del UNFCCC Sports for Climate Action Framework. FIFA, UEFA e CIO (Comitato Olimpico Internazionale) sono già firmatari insieme a molte altre realtà sportive di tutto il mondo.



L'UNFCCC Sports for Climate Action Framework riunisce la comunità sportiva a livello globale nella lotta contro i cambiamenti climatici, sostenendola nel raggiungimento degli obiettivi di cambiamento climatico globale in linea con l'Accordo di Parigi.



I partecipanti a tale programma si impegnano ad aderire ai seguenti cinque principi:



- intraprendere sforzi sistematici per promuovere una maggiore responsabilità ambientale



- ridurre l'impatto globale sul clima



- educare a comportamenti positivi per il clima



- Promuovere un consumo sostenibile e responsabile



- Sostenere azioni per il clima attraverso campagne di comunicazione