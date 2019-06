Your browser does not support iframes.

"La Juventus che verrà": così la definisce La Gazzetta dello Sport nella propria edizione odierna, disegnando il possibile 4-3-3 di Maurizio Sarri (la formazione nella nostra gallery dedicata) in vista della prossima stagione. All'inserimento di Aaron Ramsey a parametro zero dall'Arsenal si possono aggiungere quelli di Matthijs de Ligt dall'Ajax e di Adrien Rabiot, sempre a zero, dal Paris Saint-Germain. Tre nuovi acquisti incredibili, soprattutto considerando l'esborso nullo per due di questi, per la Juventus, che continuerà a inseguire così altri obiettivi in estate, da Paul Pogba del Manchester United a Mauro Icardi dell'Inter.