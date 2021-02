La Juventus è diventata proprietaria del JHotel al 100%. Ad annunciarlo è lo stesso club nella semestrale al 31 dicembre 2020: «In data 3 luglio 2020 Juventus ha acquistato da Lindbergh Hotels S.r.l. la quota di partecipazione da questa detenuta nella B&W Nest S.r.l. (società che gestisce il J Hotel). A seguito di tale acquisizione Juventus detiene l’intero capitale sociale della B&W Nest S.r.l.». Come riporta C&F, prima il club deteneva solo il 40% di B&W Nest S.r.l., la società che gestisce la struttura, mentre ora è salita al 100% rilevando anche la quota di partecipazione in mano a Lindbergh Hotels Srl. Non solo quindi i conti dell’esercizio 2020/21, che vedono ricavi per 258,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 322,3 milioni del 2019/20 e perdite pari a 113,7 milioni, ma anche gli investimenti nelle varie strutture. Perché la crescita non si deve mai arrestare.