Le parole diin conferenza stampa:LE DIFFICOLTA’ AIUTERANNO NEL PROSSIMO PERIODO - "Ci mettono pesantemente alla prova, non abbiamo scuse. Il sogno di tutti è giocare con questo tipo di squadre. Sembra un Everest giocare contro Juve, Roma e Inter ma dobbiamo fare qualcosa per alzare il livello. Gara dopo gara dobbiamo affrontare queste difficoltà. Se non faremo punti, dipende in che modo non li faremo. Bisogna attaccarsi di più alla maglietta e "morire sul campo". Tanti ultras li conosco, so bene che quando diamo tutto non ci dicono nulla. Dobbiamo far vedere che si lavora per arrivare a un certo livello, è così che si costruisce un progetto a lungo termine. L'anno scorso nel momento topico abbiamo fatto undici punti. Ci siamo compattati dopo Sassuolo, ciò accade solo se ci sono fondamenta che qui vanno ricreate"