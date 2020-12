Quella di ieri sera della Juventus al Camp Nou è un'impresa vera e propria. I bianconeri hanno sbancato Barcellona con una netta vittoria per 3-0, mai in discussione. Una notte magica che entra nella storia della Champions, perché in questa competizione non succedeva da sette anni che una squadra vincesse al Camp Nou. L'ultima volta era stato il Bayern Monaco di Heynckess il 1° maggio del 2013 nella semifinale di ritorno. Da quel giorno, 34 partite vinte e 4 pareggiate per un totale di 38 gare senza sconfitte.