Leandro Paredes è un vecchio pallino di mercato della Juventus che potrebbe tornare attuale in vista della prossima stagione. Il centrocampista argentino piace ai bianconeri dai tempi della Roma, nel frattempo è andato in Russia e oggi gioca in Francia al Psg. L'argentino non è considerato un incedibile e lo segue anche l'Inter, la Juventus in mezzo al campo sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche e la stampa francese è convinta che possa fare un tentativo per lui in estate.