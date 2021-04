In un mercato sempre più fantasioso in mancanza di liquidità, diventa ancora più importante la ricerca dei parametri zero. Quelle occasioni, come le chiama Paratici, che negli ultimi anni ha pescato spesso la Juve: da Pogba a Ramsey e Rabiot, chi sarà il prossimo? Tra i giocatori che si libereranno tra due mesi c'è Julian Draxler del Psg, giocatore accostato più volte ai bianconeri e per il quale Paratici ci potrebbe riprovare dopo aver fatto il tentativo più importante nel 2015, quando poi passò al Wolfsburg.