Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha di fatto ufficializzato che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno il trequartista classe 2000 Angel Gomes, accostato in passato anche la Juventus. Il talento portoghese diventa così un'occasione per molti a parametro zero.



CHI E' GOMES - ​Angel Gomes è un jolly difensivo, a lungo la stella più lucente dell'Academy del Manchester United. Figlio d'arte, suo padre Gil ha giocato anche nell'Avellino, in Inghilterra l'hanno paragonato a George Best e Bobby Charlton.