Gli occhi della Serie A su Joel Veltman: secondo Voetbal International, oltre al Marsiglia anche Roma e Juventus sarebbero interessate al difensore dell'Ajax in scadenza nel 2021. Classe '92, quella di Veltman sarebbe un'operazione diversa da quella per De Ligt, che per i bianconeri è stato un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro, riuscendo a superare la concorrenza del Barcellona. Veltman invece, a 28 anni, avrebbe un ruolo diverso nel progetto Juve.