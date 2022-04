Un altro assalto. La Juventus ci riprova per Sergej Milinkovic-Savic. Punto fermo della Lazio, ogni anno che passa sembra sempre più forte e pronto per il salto in una grande. E come ogni stagione, di questi tempi, riprende il giro d'Europa del suo agente Mateja Kezman, determinato a trovare una nuova sistemazione a SMS. Che piace, tanto, praticamente a tutti i top club: al Bayern Monaco e al Psg, ai club di Manchester e a quelli spagnoli con l'Atletico anche più determinato di Real o Barça. In tutto questo resta ferma in una posizione privilegiata del gruppone di pretendenti anche la Juve. Che almeno in un paio d'occasioni in passato aveva già raggiunto un'intesa pressoché totale con l'entourage del giocatore. Andando poi puntualmente a sbattere contro la valutazione fissata Claudio Lotito, che dai cento milioni non si è ma realmente scostato quando c'era qualcosa di concreto prima dell'era Covid, che dai cento milioni ora è lontano ma ugualmente non pensa di fare regali convinto com'è di poter comunque realizzare almeno sessanta-settanta milioni dalla sua cessione. IL CONTATTO – Il mercato sta cambiando e va in direzione delle società acquirenti, scrive calciomercato.com, che aggiunge: Kezman non a caso ha ripreso, anzi intensificato, i contatti anche con la Juve, l'ultimo proprio in questi giorni. Servito per confermare l'interesse della Juve, a patto che le condizioni possano rientrare nei parametri del nuovo corso. Milinkovic-Savic - 27 anni, fisicamente integro, professionista esemplare, talento pronto alla consacrazione - è ciò che serve alla Juve e ad Allegri. La Juve, poi, è da sempre meta gradita al giocatore. Contatti in corso.