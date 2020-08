La Juve sta lavorando per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione ma pianifica anche il futuro più lontano. I bianconeri stanno per tornare alla carica per Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001 della Roma che avevano già trattato l'anno scorso: Paratici infatti aveva provato a inserirlo nell'affare Rugani (insieme a Celar) ma la trattativa non è decollata. Nel frattempo, anche la Fiorentina ha meso gli occhi sul gioiellino di Trigoria, che la Roma valuta tra i 4 e i 5 milioni di euro.