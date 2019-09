di Nicola Balice

“Per tutte le squadre il mercato non è solo programmazione ma anche opportunità, in entrata e in uscita. Vediamo cosa succede, siamo tranquilli. Le opportunità ci sono sempre, ma se non ci saranno rimarremo così”. Parola di Fabio Paratici. Che nell'analizzare il mercato bianconero a due giorni dalla fine, prima di Juve-Napoli, ha per esempio tolto via gli ultimi dubbi su Paulo Dybala. Lasciando però porte aperte su altri fronti. Anche su quello legato a Daniele Rugani e a un quarto difensore dopo l'infortunio di Giorgio Chiellini. Perché dopo le tante piste sfumate, venerdì anche grazie al lavoro di Davide Torchia, agente dello stesso Rugani, sono proseguiti i lavori per la cessione del difensore bianconero. E la soluzione giusta si stava finalmente individuando. Poi lo shock di Chiellini, poi l'immediato stop alla trattativa da parte di Paratici: Rugani resta, blocca tutto. Questo venerdì sera. Poi da sabato mattina nuove riflessioni, la ricerca di un sostituto last minute che potesse garantire esperienza e affidabilità, salvando la caccia alla plusvalenza via Rugani. Solo che il tempo stringe, già era complicato cedere, anche sostituirlo potrebbe diventare proibitivo. Con Paratici che nel frattempo ha incassato qualche no, qualche forse, qualche giocatore proposto che non convince.



TUTTI I NOMI – Mai chiuso il canale con il Barcellona, ancora possibilista sulla rinuncia a uno tra Samuel Umtiti e Jean-Clair Todibo: il primo rappresenta il profilo cercato nonostante un ingaggio troppo alto e i dubbi sulla tenuta fisica, il secondo la proposta dei blaugrana. L'usato sicuro, corteggiato a più riprese, praticamente preso e poi mollato a gennaio, è Stefan Savic: troppo tardi, per l'Atletico Madrid ora sarebbe incedibile. C'è poi quel Mehdi Benatia che non è ancora passato di moda nonostante la rottura dello scorso inverno, lo stesso marocchino ha confermato i contatti di inizio mercato, il profilo potrebbe essere quello giusto a patto che accetti il ruolo di alternativa. E ancora in ordine sparso, Jerome Boateng o Ezequiel Garay, per un elenco che in poche ore è diventato già lunghissimo. Tanti nomi, tante idee, tante opportunità: che devono coincidere anche con la partenza di Rugani, altrimenti rimane tutto com'è.



