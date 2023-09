La Juve continua a cercare un sostituto per sopperire all'assenza di Paul Pogba, sospeso momentaneamente dal Tribunale Nazionale Antidoping in via cautelare. I nomi sul taccuino di Giuntoli e Manna sono tanti e in queste ore il profilo che sembra fare più gola alla società della Continassa è quello di Khephren Thuram, ora in forza al Nizza che però, avrebbe chiesto una cifra piuttosto elevata. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, i francesi chiedono una cifra vicina ai 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore. La chiave di svolta dell'operazione potrebbe essere suo padre Lilian, con un passato in bianconero e che potrebbe dare il via libera a questa trattativa.