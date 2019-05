Paul Pogba è il primo nome sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo, il vero sogno che la Juventus vuole trasformare in obiettivo concreto. Il francese ha già manifestato la volontà di lasciare il Manchester United, ma a Old Trafford lo libereranno soltanto di fronte ad un'offerta irrinunciabile (siamo ben oltre i 100 milioni di euro). I bianconeri, d'altra parte, hanno già deciso: una follia sul mercato sarà ammessa (solo) per Pogba. Secondo il Sunday Express, per abbattere la valutazione del Polpo la Juve vorrebbe offrire due contropartite ai Red Devils: non solo Paulo Dybala, anche Alex Sandro sarebbe sacrificabile per il Pogback.