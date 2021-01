La Juventus tratta per il ritorno di Graziano Pellè in Italia, gli juventini aspettano la modella Viky Varga, futura moglie dell'attaccante svincolato dallo Shandong Luneng. Se il suo futuro in campo è ancora un punto interrogativo con il mercato che si accende intorno al suo nome (occhio anche all'Inter), nella vita privata Pellè ha le idee chiare: vuole sposare la sua Viktoria, e gli ha fatto la proposta su una vela del grattacielo di Dubai. Tra le mani un super anello per invitarla all'altare. Da una parte valuta l'offerta della Juve, dall'altra Graziano Pellè ha già detto il suo, grande, sì.



