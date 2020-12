1









La Juventus si è messa sulle tracce di quello che in Brasile è considerato il nuovo Neymar. Si chiama Gabriel Veron, è un classe 2002 del Palmeiras e in questi giorni è tra i protagonisti assoluti della Copa Libertadores. Nominato miglior giocatore dell'ultimo Mondiale Under 17, secondo quanto riporta Todofichajes.com su Veron ci sono anche Real Madrid, Arsenal e Manchester City. Le relazioni sul ragazzo sono tutte positive, la Juve lo ha già puntato per il futuro.