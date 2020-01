Emerson Palmieri ancora non ha risposto alla proposta di rinnovo del Chelsea, la Juventus insiste per averlo e i Blues stanno prendendo in considerazione la cessione. Contatti avviati con l'entourage, l'obiettivo è quello di prenderlo a giugno ma non è escluso che venga fatto un tentativo già in questa sessione di mercato: prestito con obbligo di riscatto potrebbe essere la formula giusta per convincere il Chelsea.