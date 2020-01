Il rinnovo di Szczesny nel presente, l'idea Donnarumma nel futuro. La Juventus continua a seguire da vicino il portiere del Milan classe '99, che con i rossoneri ha il contratto fino al 2021 ma la trattativa per il rinnovo è in salita. I bianconeri, secondo Sport Mediaset, hanno avviato i contatti con Mino Raiola per capire la fattibilità dell'operazione.