Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Juventus, e arriva dalla Serie A: si tratta di Fabiàn Ruiz, che potrebbe lasciare il Napoli per giocare la Champions League il prossimo anno. A riportarlo è Don Balon, secondo il quale ci sono già stati i primi contatti tra club con la Juve che ha fatto un sondaggio. I bianconeri vogliono anticipare il Liverpool, altro club sulle tracce del centrocampista spagnolo che il Napoli ha preso dal Betis Siviglia per 30 milioni di euro.