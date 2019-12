Arturo Vidal è la pazza idea della Juventus per il mercato invernale. Se dovesse uscire un centrocampista - Emre Can è il maggiore indiziato - i bianconeri stanno pensando di fare un tentativo per riportare il cileno in Italia. Da tempo sul giocatore c'è anche l'Inter di Marotta e Conte, due che conoscono molto bene Vidal per averlo avuto alla Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri stanno trattando con il Barcellona per trovare un punto d'incontro: in questo momento ballano 8 milioni tra domanda e offerta.